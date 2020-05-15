وكيل «داخلية الوفاق» يبحث مع الحلو ملف مراكز إيواء المهاجرين

بحث وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لشؤون الهجرة محمد الشيباني مع ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ للأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ يعقوب الحلو ملف مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.

وتناول اللقاء الذي عقد أمس الخميس، سبل حل المواضيع العالقة بشأن تلك المراكز، ووضع آلية عمل تتناسب مع الطرفين، كما ناقش عملية الرجوع الطوعي للمهاجرين بعد استيفاء بياناتهم داخل المراكز المرحلية المعدة لهذا الغرض، حسب بيان الوزراة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وتطرق الإجتماع إلى إمكانية إطلاق الموجودين داخل المراكز، بما يتماشي مع نصوص القانون والاتفاقيات الدولية بالخصوص، وتأكيد الاهتمام بعمليات النظافة داخل المراكز، وتوفير المياه الصالحة للشرب وتعقيمها بشكل يمنع أي عدوى مرضية بين المهاجرين.

وسبق أن دعا الشيباني إلى تقديم مقترح يوضح آلية ترحيل المهاجرين عبر «برنامج العودة الطوعية، أو توطين في بلد ثالث، أو إعادة ترحيلهم لبلدانهم الأصلية»، وذلك خلال اجتماعه الإثنين الماضي، مع اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتذليل عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

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