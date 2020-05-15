بلدية سرت تتابع توزيع السلع التموينية على الجمعيات التعاونية

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، أمس الخميس، مع مراقب الاقتصاد ببلدية سرت عبد الجليل على عيادة، ومدير مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار سرت مفتاح بالنجاح.

وخصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملاحظات المتعلقة بنقص عدد من أصناف السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت وخاصة مادتي الزيت ومعجون الطماطم والدقيق المخصص للمخابز.

وأكد مراقب الاقتصاد ومدير مكتب مبيعات موازنة الأسعار بسرت، أن عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت 96 جمعية استلمت السلع المخصصة والتي وصلت مخازن السلع بسرت، موضحا أن عدد الجمعيات التي لم تتسلم مادة معجون الطماطم 43 جمعية، وبالنسبة لكافة الجمعيات لم تتسلم مادة الزيت حتى الآن.

كما تناول الاجتماع، بحث آلية توزيع الحصة الشهرية من السلع بعد عيد الفطر المبارك.