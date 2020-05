مطالبات بالإفراج عن صحفيين كشفوا مقتل ضابط استخبارات تركي في ليبيا

طالبت لجنة

حقوقية في تركيا، أمس الخميس، السلطات هناك بالإفراج الفوري عن صحفيين معتقلين على

خلفية تقارير حول مقتل ضابط استخبارات تركي في ليبيا.

ودعت لجنة حماية

الصحفيين التركية في بيان لها إلى إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين

فورا.

وشددت في بيانها

على أن الصحفيين قاموا بعملهم في كشف ما تقوم به حكومة الرئيس التركي رجب طيب

إردوغان في ليبيا.

وتعود القضية

إلى مارس الماضي، حينما شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددا من

الصحفيين، عقب نشر تقرير عن مقتل عنصر من الاستخبارات التركية في ليبيا.

ونشر الصحفيون

المعتقلون عبر موقع “أوضه تي في” الإخباري المعارض، مقطع فيديو قالوا

إنّه لمراسم دفن عنصر الاستخبارات التي جرت وسط تكتم شديد.

ولاحق نظام

أردوغان الصحفيين بزعم كشف معلومات تمس الأمن القومي في البلاد.

والصحفيون الذين

تم اعتقالهم آنذاك ولا زالوا بالسجن هم باريش ترك أوغلو، مدير التحرير بموقع

“أوضه تي في”، ورئيس التحرير باريش بهلوان، وهوليا قلينج، مراسلة

الموقع، وآيدين كَسَر، وفرهاد جليك، ومراد آغر أل، من صحيفة “يني ياشم”،

وجاء اعتقالهم بتهمة “انتهاك قانون المخابرات”.

وفي وقت لاحق أضيف

اسم أَرْك أجارَرْ، الكاتب في صحيفة “برغون” المعارضة، رغم وجوده خارج

البلاد في ألمانيا منذ العام 2007.

أما المتهم

الثامن فهو أحد موظفي قسم الصحافة ببلدية “آهيحصار” التابعة لحزب الشعب

الجمهوري في ولاية مانيسا غربي البلاد .

