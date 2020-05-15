رئيس مجلس النواب يلتقي شباب قبائل العبيدات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء الخميس، بمدينة القبة وفد من شباب قبائل العبيدات.

وتناول عقيلة خلال كلمته في اللقاء، أهم ما جاء في مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية، عبر تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلين عن أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، مؤكدا على دور القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

كما أكد رئيس مجلس النواب، على أهمية دور شباب ليبيا في بناء المستقبل والتعويل على هذا الدور في بناء ليبيا الجديدة ، داعيا شباب قبائل العبيدات إلى التواصل مع شباب ليبيا كافةً من أجل تأسيس كيان شبابي فاعل يكون ممثل لهم لضمان مشاركة الشباب في بناء مستقبل.

وفي ختام اللقاء أصدر شباب قبائل العبيدات جاء فيه:

1: نبذ ورفض الفتن في كافة ربوع برقة وليبيا بشكل عام.

2: التأييد التام لمجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي برئاسة عقيلة صالح.

3: تأييد المؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب.

4: رفض التدخل التركي السافر في ليبيا.