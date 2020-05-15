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إيطاليا: “إيريني” لا تتضمن وجودا عسكريا في ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

انطلقت عملية إيريني التي قوبلت بنقاشات وخلافات جدلية بعد استعدادات تعطلت لأيام، وتهدف إلى تنفيذ حظر توريد السلاح ومراقبة السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مقاتلين إلى ليبيا اعتمادا على بارجات وطائرات وأقمار صناعية.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو “أن فرضية وجود قوات على الأرض غير ممكنة، نظرا لأنه لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا من السلطات الليبية” بهذا الخصوص، وذلك عبر جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية التابعتين لمجلسي الشيوخ.

وقبل بدء تنفيذ عملية “إيريني” في الثامن من مايو قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن المهمة تمتلك كل الظروف لنجاحها معلنا التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء لاستقدام أولى السفن والطائرات وأقمار المراقبة اللازمة، موزعة كمرحلة أولى بين فرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ بالإضافة إلى ألمانيا واليونان ومالطا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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