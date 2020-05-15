الخارجية الروسية: واشنطن لم ترد قط على اقتراح روسيا لإقامة حوار بشأن التسوية الليبية

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس أن واشنطن لم ترد قط على اقتراح قدمه وزير الخارجية سيرغي لافروف في ديسمبر الماضي لإقامة حوار على مستوى الخبراء بشأن التسوية في ليبيا.

الخارجية الروسية وفي بيانا لها وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أشارت إلى أنه في 10 من شهر ديسمبر الماضي وخلال زيارة عمل للافروف إلى واشنطن قدم الجانب الروسي اقتراحا لإنشاء حوار على مستوى خبراء مع الولايات المتحدة حول مجموعة كاملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف التسوية السياسية للأزمة الليبية،قائلا:”لم نسمع أي رد فعل واضح في ذلك الحين وليس بعد ذلك”.

ولفتت الخارجية إلى أن موسكو لا تريد اعتبار الإحاطة الإعلامية لوزارة الخارجية الأميركية رداً على مبادرة الجانب الروسي والتي وجه خلالها النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية كريستوفر روبنسون اتهامات لروسيا بـ “النشاط الضار في استخدام الصراعات الإقليمية من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة وتقويض العملية السياسية السلمية في ليبيا.

كما أكدت الخارجية الروسية أن هذه الإحاطة تثير الحيرة ليس في الاتهامات العلنية المتحيزة فحسب ولكن بتجاهلها للأخلاقيات الدبلوماسية الأساسية أيضًا.

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