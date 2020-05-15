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الناتو: سنقدم مساعدات إلى ليبيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا.

البيان الصادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قال بحسب وكالة “الأناضول” التركية أمس الخميس إن المباحثات جرت عبر اتصال هاتفي.

وأضاف أن الجانبين ناقشا مكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء وقضايا إقليمية على رأسها سوريا وليبيا.

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان صادر عن الناتو حول الاتصال أن ستولتنبرغ أشاد بالدعم الذي قدمته تركيا لدول الحلفاء والشركاء في إطار مكافحة كورونا.

وبحسب البيان،نوه ستولتنبرغ بأن التضامن بين الحلفاء له أهمية أكبر في الفترات العصيبة وأن الحلف سيواصل اتخاذ تدابير الدفاع المشترك.

وأضاف أن الناتو يحافظ على موقفه المتوازن حيال ليبيا، وأنه مستعد لمساعدة هذا البلد في مسألة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية بناء على طلب فائز السراج وهو ما أعلنه زعماء الحلف خلال قمة بروكسل عام 2018.

وبيّن ستولتنبرغ أن مساعدة الناتو لليبيا ستقدم مع مراعاة الوضع السياسي والظروف الأمنية في البلاد وبالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعا الأطراف المعنية مرة أخرى إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة حظر السلاح بشأن ليبيا.

وأكد عزم مواصلة الناتو دعمه الكامل لمبادرات الحل السياسي في ليبيا مستوى الأمم المتحدة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى توازن ياحمار وانت تتحدث مع زعيم الارهاب الدولى ينقل دواعش وقاعدة من سوريا عبر تركيا من خلال طائرات وسفن مدنية علنا الى ليبيا ومنها لاوربا عبر ايطاليا

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  • اليهود وضحكة الكهرباء في ليبيا
    اليهود كلهم اتفقوا على الشعب الليبي منذ 1969م وغروس فيهم قبائل يهودية وعائلات يهودية لتنفذ مصالحهم طيلة 42 عام وتلقدت هذه العائلات مقاليد الحكم في ليبيا ونفس سيناريو مع جميع الدول اللواط الزنا (العربية) ودول عبيد اليهود النفاق (الاسلامية) فكل هؤلاء يرحمون في أمريكا أمبراطورية الشيطان ويحجون إلى اسرائيل أمبراطورية الماسونية ويعمدون في ابريطانيا امبراطورية السحر فجميع مسئولين ليبيا مختومين بختم هذه الدول الثلاثة ومعهم الدول اللواط الزنا ودول عبيد اليهود النفاق .. أذاً أنت تعيش وسط اليهود ليس مسلمين .. أنت تعيش وسط عبدة الشيطان ليس أمة الاسلام .
    نبي نقول لكلاب الكهرباء بجميع اشكالاتهم النتنية المتواجدين بالشركة الفاسدة من رئيسيها الفاسد ومجلسها التنفيذي وكلاب الشؤون الادارية والمالية أنتم تعيشون وسط الشعب الليبي وبين أبناء الشعب الليبي يارتفعوا ايديكم عن كذبة طرح الاحمال وترفضوا تعليمات المخابرات العسكرية الاسرائيلية والامريكية والبريطانية أم استعدوا لذبح والسلخ أنتم وعائلاتكم ومازال فيه كلاب المصارف وكلاب المياة وكلاب المالية وكلاب بني اسرائيل.
    نصحية قولوا لهذه الدول الفاسدة مثلكم ديرلكم حل وتهربكم للخارج استعدوا للموت البارد والبطيء ياكمشة اليهود .. أم كذبة طرح الاحمال كعاش تؤكل عيش .. على الشعب الليبي تقديم بكافة البيانات عن هؤلاء وعائلاتهم بكافة مؤسساتهم سيتم عمليات التطهير الفاسد من قبل الشعب الليبي يكفي ياكمشة اليهود من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال 9 سنوات وقبلها 42 سنة وأنتم تحكموا في ليبيا.
    أي واحد ييقوم بذل الشعب الليبي في أي اوزارء – مدراء – ماليين مؤسسة عسكري – مدني – مسئول – مدير – موظف راهو يهود طلقة في رأسة طول مافيش نقاش السلاح موجود متوفر عندكم بفضل الله في حوشة .. الخطة المتفقين فيها يهود الشرق بقيادة حفتر ويهود الغرب بقيادة السراج هي تدمير الشعب الليبي وقتل أكبر عدد منه بالاتفاق مع المخابرات العسكرية الاسرائيلية والامريكية والبريطانية بمافيها الحرب الدائرة بين الشرق والغرب بقيادة عملائهم بالمنطقتين ولديهم مكاتب بكافة المدن الليبية تضع الخطط وتنفذها ضد الشعب الليبي لضرب الخطتهم هي بقتلهم داخل بيوتهم في الوقت المناسب .. الشعب الليبي ليس لديه كورونا سواء المسئولين اللي في السلطة من عام 1969م كمشة اليهود اللي قتل في الشعب الليبي بكافة الوسائل باسم الدولة .. هذه مساعدات حلف الناتو والامم المتحدة لشعب الليبي يهودي يقطع الماء ويهودي يقطع السيولة ويهودي يقطع الكهرباء ويهودي يقطع النفط والغاز ويهودي يقطع الطريق ويهودي يقطع المرتبات ويهودي يقطع الغذاء ويهودي يسرق زينهب في اموال ليبيا هو الانتقام من الشعب الليبي الكاميرا الخفية حول اسرائيل هي جس نبض من المخابرات العسكرية الاسرائيلية عبر قناة اسرائيلية .

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