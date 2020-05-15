هاتفيا.. أردوغان يبحث مع أمين حلف الناتو تطورات الملف الليبي

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، لبحث عدد من القضايا إقليمية ومن بينها الملف الليبي.

وأوضحت الرئاسة التركية، في بيان لها، أن الطرفان ناقشا مكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء، وقضايا إقليمية على رأسها ليبيا وسوريا.

من جانبه أعلن الناتو في بيان أنه “تم التأكيد خلال الاتصال، على موقف الحلف المتوازن حيال ليبيا، وعلى استعداده لمساعدة هذا البلد في مسألة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج”.

وأضاف ستولتنبرغ، أن مساعدة الناتو لليبيا ستقدم مع مراعاة الوضع السياسي والظروف الأمنية في البلاد، وبالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مجددا دعوته إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا دعمه لمبادرات الحل السياسي على مستوى الأمم المتحدة.