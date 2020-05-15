سقوط قذائف علي مشروع الموز بمنطقة السبعة

أفاد نشطاء على

مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة بسقوط قذائف على مشروع الموز في منطقة

السبعة بطرابلس

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