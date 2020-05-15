برلماني مصري: على المجتمع الدولي إدانة الغزو العسكري التركي لليبيا وسحب الإعتراف من حكومة الوفاق

ليبيا – أشاد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب محمد زين الدين بالبيان المشترك الخماسى الصادر من وزراء خارجية مصر، اليونان، قبرص، فرنسا، الإمارات الذي ندّد بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها الحكومة التركية ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

زين الدين دعا في بيانا له أمس الخميس وفقا لصحيفة “الدستور” المصرية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب،مطالبا بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع حكومة أردوغان.

كما طالب زين الدين من المجتمع الدولي الإسراع في تقديم النظام التركي الإرهابي ممثلًا في سُلطان الدم والإرهاب إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبه من جرائم ارهابية وعمليات قتل وسفك لدماء الأبرياء داخل سوريا وليبيا،مناشدا الشعب الليبي الشقيق والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدًا خلف الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر حتى يتم تطهير ليبيا من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين.

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