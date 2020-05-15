مباحث الجيزة المصرية تحبط أكبر محاولة تهريب سجائر من ليبيا إلى مصر

ليبيا – القت الإدارة العامة لمباحث الجيزة المصرية القبض على سائق وتاجر لاتهامهما بتهريب كميات من السجائر مجهولة المصدر من دولة ليبيا باستخدام سيارة وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من السجائرو محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية جاءت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية في مصر ، تفيد تورط ” خيري.م” 39 سنة، سائق بالادارة الزراعية بالفرافرة – مقيم الفرارة – الوادي الجديد، و ” محمود. م ” تاجر – مقيم بني مزار – المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من دولة ليبيا، مستخدمان السيارة رقم ج ب ر /4939 ماركة شيفرولية خضراء اللون (قيادة الاول) وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر.

وبمواجتهما اعترفا بتهربيهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالأسواق و المحلات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 523/2020 جنح القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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