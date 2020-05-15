“امغيب”: تركيا تسعى للسيطرة على النفط الليبي والتحكم في خط الغاز المتجه لإيطاليا

علق عضو مجلس النواب سعيد إمغيب، على ما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية حول تقدم شركة البترول التركية “تباو”، بطلب إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس وذلك للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، بأن ذلك هو الدافع الحقيقي لأردوغان وتوقيع الاتفاقية غير الشرعية بين تركيا وحكومة فائز السراج.

وأشار “إمغيب” في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، اليوم الجمعة، إلى الدعم التركي للميليشيات ومحاولة غزو ليبيا من خلال إرسال المرتزقة والطيران المسيّر والأسلحة والذخائر، لافتاً إلى أن طلب شركة البترول التركية يوضح حقيقة الأطماع التركية في ليبيا وطبيعة التدخل التركي وإثارة الفتنة وتغذية الحرب في البلاد.

وأضاف أن التدخل العسكري التركي في ليبيا بدأ بإرسال المقاتلين والأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا عن طريق مصراتة ومنها إلى بنغازي بالإضافة لإرسال جرحى الإرهابيين الذين أصيبوا في بنغازي للعلاج في تركيا.

وأكد عضو البرلمان أن تركيا تسعى الآن للسيطرة على النفط والغاز في ليبيا وفي حال نجحت ستتحكم في خط الغاز الليبي المصدر إلى إيطاليا وستوظف الشاطئ الليبي لإرسال المهاجرين غير الشرعيين للجنوب الأوروبي بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص.