إيطاليا جاهزة لمد يد العون لحكومة الوفاق

التقى وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي بمقر الوزارة في طرابلس بحضور كل من نائب السفير والملحق العسكري وضابط الاتصال بالسفارة.

وبحسب ما نشره مكتب الإعلام والتوثيق بالوزارة فقد ناقش الاجتماع القصف الذي تعرضت له السفارة الأسبوع الماضي بطرابلس والتطورات الأخيرة لعملية إيريني كما ناقش الاجتماع التطورات العسكرية الدائرة جنوب طرابلس .

وأبدت إيطاليا استعدادها لدعم حكومة الوفاق الوطني وتقديم الدعم إلى ليبيا في مجال التدريب والصيانة والصحة واتفق الجانبان على أن تواصل اللقاءات يأتي في مصلحة التعاون بين البلدين الصديقين.

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