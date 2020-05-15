«التكبالي»: الأتراك يطمعون في إقامة قاعدة عسكرية والنفط والغاز في ليبيا

أكد علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الأتراك لديهم أطماع في ليبيا أبرزها إقامة قاعدة عسكرية تركية، والعمل على التنقيب عن النفط والغاز والتحكم في إرادة أبناء الشعب الليبي.

وأضاف التكبالي، في تصريح لصحيفة “الاتحاد”، اليوم الجمعة، أن الأتراك سيتوغلون بشكل أكبر في ليبيا في ظل وجود حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وضعف الإرادة الدولية.

وقدمت شركة البترول التركية “تباو”، طلبا إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس؛ للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أمس الخميس.

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ “فور الانتهاء من العملية.

وتمثل هذه الخطوة تأجيجا للتوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط.

وكانت حكومة فايز السراج في طرابلس، قد وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.