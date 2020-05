امغيب: النفط هو دافع تركيا الحقيقي لتوقيع الاتفاقية مع حكومة السراج

أكد عوض مجلس

النواب اسعيد امغيب اليوم الجمعة إن النفط هو الدافع الحقيقي وراء التحركات

التركية في ليبيا.

وأضاف امغيب أن

طلب شركة “تباو” التركية الإذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط يؤكد أن ذلك هو

الدافع وراء الدعم التركي للميليشيات ومحاولة غزو ليبيا من خلال إرسال المرتزقة

والطيران المسيّر والأسلحة والذخائر، لافتاً إلى أن طلب شركة البترول التركية يوضح

حقيقة الأطماع التركية في ليبيا وطبيعة التدخل وإثارة الفتنة وتغذية الحرب في

البلاد.

وأضاف أن التدخل

العسكري التركي في ليبيا بدأ بإرسال المقاتلين والأسلحة والذخائر من تركيا إلى

ليبيا عن طريق مصراتة ومنها إلى بنغازي بالإضافة لإرسال جرحى الإرهابيين الذين

أصيبوا في بنغازي للعلاج في تركيا.

وأكد عضو

البرلمان أن تركيا تسعى الآن للسيطرة على النفط والغاز في ليبيا وفي حال نجحت

ستتحكم في خط الغاز الليبي المصدر إلى إيطاليا وستوظف الشاطئ الليبي لإرسال

المهاجرين غير الشرعيين للجنوب الأوروبي بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص.

