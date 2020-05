أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد

قنونو اليوم الجمعة ، قصف سلاح الجو أي هدف يشكل خطرا على امتداد الأراضي الليبية.

وأوضح قنونو أن قوات الوفاق ستقصف أي هدف ثابت أو متحرك على امتداد الأض الليبية دون استثناء.

