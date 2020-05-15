عبير موسى تفتح النار على الغنوشي بسبب ليبيا

نددت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي بما اعتبرته تغولا من قبل مكتب مجلس نواب الشعب التابع لرئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي.

وطالبت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر بمساءلة الغنوشي أمام البرلمان على تخابره مع الرئيس التركي أردوغان بشأن التدخل العسكري التركي في ليبيا.

ودخلت موسي إلى جانب عدد من نواب كتلة حزبها في اعتصام مفتوح بالمقر الفرعي للبرلمان التونسي احتجاجا على ما اعتبرته منعا لممارسة مهامها كرئيسة للجنة الصناعة والطاقة بالمجلس.

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