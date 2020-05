الناتو يؤكد ثبات موقفه من الأزمة الليبية

أكد حلف الناتو

اليوم الجمعة أن الحلف مستعد لمساعدة ليبيا في مجال بناء المؤسسات الدفاعية

والأمنية.

وأوضح الحلف في

بيان أن رئيسه ينس ستولتنبرغ شدد على موقف الناتو الثابت من الأزمة الليبية.

وأضاف

ستولتنبرغ، أن أي مساعدة من الناتو لليبيا ستأخذ في الاعتبار الظروف السياسية

والأمنية، وسيتم توفيرها بتكامل تام وبالتنسيق مع الجهود الدولية الأخرى، بما في

ذلك جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب تعبيره.

