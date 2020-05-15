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وزارة العمل تدعو الباحثين عن عمل للتدريب الإلكتروني

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق عادل كراش خطابا للباحثين عن الوظائف في عموم ليبيا والمسجلين في مكاتب العمل المنتشرة في البلديات والبالغ عددها 110 مكاتب.

ودعا كراش كافة الباحثين عن العمل للمشاركة في برامج التدريب المتاحة عبر المنصة الإلكترونية HP LIFE التي أنشئت بالشراكة مع المؤسسة الحكومية الألمانية Giz بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وشدد كراش على أهمية التحول الإلكتروني للتدريب وتطوير العناصر الشبابية مبينا في الوقت ذاته في تصريح نشره المكتب الإعلامي للوزارة أن التدريب على المنصة سيسهم في نقل الباحثين عن العمل للتدريب المباشر في المراكز التابعة للوزارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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