وزارة العمل تدعو الباحثين عن عمل للتدريب الإلكتروني

وجه رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق عادل كراش خطابا للباحثين عن الوظائف في عموم ليبيا والمسجلين في مكاتب العمل المنتشرة في البلديات والبالغ عددها 110 مكاتب.

ودعا كراش كافة الباحثين عن العمل للمشاركة في برامج التدريب المتاحة عبر المنصة الإلكترونية HP LIFE التي أنشئت بالشراكة مع المؤسسة الحكومية الألمانية Giz بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وشدد كراش على أهمية التحول الإلكتروني للتدريب وتطوير العناصر الشبابية مبينا في الوقت ذاته في تصريح نشره المكتب الإعلامي للوزارة أن التدريب على المنصة سيسهم في نقل الباحثين عن العمل للتدريب المباشر في المراكز التابعة للوزارة.

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