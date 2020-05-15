الوطني لمكافحة الأمراض: خلو 94 عينة جرى فحصها من فيروس كورونا

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في

ليبيا.

وأوضح المركز في

بيان له أنه استلم 94 عينة للكشف عن فيروس كورونا في المختبر المرجعي لصحة المجتمع

بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف المركز

أنه بذلك يستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا عند 64 حالة منها 33 حالة نشطة و28

متعاف و3 حالات وفاة.

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