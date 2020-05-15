«حزب أردوغان»: لا نريد رؤية ديكتاتورية جديدة في ليبيا بل نريد الديمقراطية للشعب

زعم رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب “العدالة والتنمية”، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في تركيا، جودت يلماز، أن وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا إلى جانب قوات خليفة حفتر- في إشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- لا يساعد في إيجاد حل سياسي في ليبيا، متغاضيا عن المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم بلاده للقتال في ليبيا بجانب حكومة الوفاق والقوات التركية.

وادعى يلماز، في لقاء مع الإعلام الأجنبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أن ما يحدث في ليبيا يؤثر على المدنيين، والأمم المتحدة تشير إلى ذلك، متابعا:” نريد أن نرى حلاً سياسيًا في ليبيا كما في سوريا”.

وتابع زعمه قائلا إن دولاً أوروبية تدعم “حفتر”، وسط تواجد مرتزقة من السودان ودول أفريقية أخرى”.

وأضاف:” لا نريد رؤية ديكتاتورية جديدة في ليبيا، نريد الديمقراطية للشعب الليبي، وندعم الجهود الأممية ونعمل لدعم الحكومة المعترف بها أمميًا” متابعا:” اجتماع برلين يساهم في الحل ولكن “حفتر” لم يأت إلى ألمانيا”، على حد قوله.