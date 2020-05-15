عقوب يأمل في تطويق فيروس كورونا بحلول عيد الفطر

أعرب وزير الصحة سعد عقوب، عن أمله في تطويق فيروس كورونا المستجد بحلول عيد الفطر، داعيا المواطنين إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لمنع تسلل الفيروس قدر الإمكان، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

وأوضح عقوب في بيان نشرته صفحة إدارة الإعلام بالوزارة، أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بدأت التحكم بالوضع الوبائي، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا، ونقص عوامل الخطر المرتبطة بالعدوى.

ودعا الوزير المواطنين الذين دخلوا عن طريق المنافذ البرية والجوية إلى ضرورة الالتزام بضوابط الحجر الصحي الإجباري؛ لما يمثلونه من خطر على عائلاتهم ومحيطهم.

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