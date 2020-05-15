أوكرانيا تطالب ليبيا بالإفراج عن 14 بحاراً.. وتتحرك دبلوماسياً وقانونياً

جددت وزارة الخارجية الأوكرانية، المطالبة بالإفراج عن 14 بحارا من مواطنيها كانوا على متن ناقلة روتا، محتجزين في ليبيا منذ العام 2017، بعد دخولهم في إضراب عن الطعام.

وأوضح مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية الأوكرانية سيرهي بوغوريلتسيف، أن ليبيا مسؤولة عن سلامة البحارة، مضيفا أن بلاده أصدرت تعليماتها لبذل الجهود لحل أزمتهم، وضمت جميع الصكوك القانونية الدبلوماسية، لحماية حقوق ومصالح مواطني أوكرانيا، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، الذي يشكل تهديدا لمواطنيها المحتجزين.

وفي خطوة إضافية، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نظيره في حكومة الوفاق محمد سيالة، للمساعدة في الإفراج عن الأوكرانيين وإعادتهم إلى بلادهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية