أعلن جهاز إدارة

وتنظيم مشروع النهر الصناعي العظيم اليوم الجمعة استمرار انقطاع الكهرباء عن حقل

الآبار الشرقي منذ يوم أمس الخميس بسبب الإظلام التام على المنطقة الغربية

والجنوبية.

وأوضح الجهاز في

منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن الإظلام نتج عنه توقف الآبار ومحطات

الضخ عن العمل بالحقل، مضيفا أن ذلك سيترتب عليه انقطاع المياه اليوم عن مدن

ومناطق الاستهلاك و مدينة طرابلس إلى حين إعادة الكهرباء .

وبينت إدارة المشروع أنها تعاني من إشكالية

انقطاع الكهرباء

عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ تاريخ 09/05/2020م بسبب إعتداء مجموعة خارجة عن

القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء “النهر

1” على فصل الخدمة عن الحقلين رغم الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان

بالمنطقة ولكن دون أي جدوى.

The post إدارة النهر الصناعي العظيم: انقطاع المياه عن طرابلس لحين إعادة الكهرباء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

