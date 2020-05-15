محاضرة عبر الفيديو مع مستشفى بفرنسا حول الوقاية من العدوى

أقيمت صباح أمس بقاعة بنينا بمركز بنغازي الطبي محاضرة مباشرة عبر الفيديو مع مستشفى بفرنسا برعاية منظمة الصحة العالمية حول الوقاية من العدوى وطرق ارتداء ونزع الألبسة الواقية الخاصة بفيروس كورونا داخل العناية الفائقة.

وقال عضو اللجنة الطبية الاستشارية ومسؤول تدريب الأطباء الدكتور حمزة الترهوني إن المحاضرة استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة بخصوص بعض الإجراءات المتبعة داخل العناية الفائقة ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى كورونا.

وأشار الترهوني إلى أنه تم عرض فيديو حول كيفية وضع الأنبوب الهوائي للمرضى أثناء وضع التنفس الصناعي للمريض، مضيفا أن هذا التدريب هو الأول وستكون هناك تدريبات متتالية لباقي العناصر الطبية حول طرق الوقاية من الفيروس.

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