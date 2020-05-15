بسبب الكهرباء.. انقطاع مياه النهر الصناعي عن هذه المناطق

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الجمعة، انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك ومدينة طرابلس، على خلفية استمرار انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي، بسبب الإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية والذي نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، نؤكد على استمرار إشكالية انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ تاريخ 09/05/2020م بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء (النهر 1) على فصل الكهرباء عن الحقلين رغم الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة ولكن دون أي جدوى.