لجنة الخارجية تدين استهداف شاحنات الأدوية المتجهة إلى ترهونة وبني وليد

أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب استهداف شاحنات الأدوية المتجهة إلى مدينتي ترهونة وبني وليد، ودعت إلى حماية قوافل الإغاثة الإنسانية فيها.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن قلقها بخصوص الأوضاع الإنسانية في المنطقة الغربية، والفئات الأكثر ضعفا خاصة مراكز إيواء المهاجرين، مطالبة بحمايتهم من العصابات المسلحة.

كما دعت اللجنة إلى انتهاز الفرصة بقرب حلول عيد الفطر للالتزام بالهدنة، وإعطاء الفرصة لفرق الإغاثة للقيام بأداء واجباتهم الإنسانية، وتمكين فرق صيانة المرافق الأساسية كالماء والكهرباء من إنجاز أعمالهم لضمان عودة السكان إلى مدنهم.

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