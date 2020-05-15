النهر الصناعي: استمرار انقطاع المياه عن طرابلس حتى إعادة التيار الكهربائي

أكد جهاز النهر الصناعي استمرار انقطاع المياه اليوم الجمعة عن مدينة طرابلس إلى حين إعادة التيار الكهربائي.

وأوضح الجهاز في إيجاز له على صفحته بـ”فيسبوك” أن السبب في ذلك يعود لاستمرار انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي منذ يوم أمس الخميس، بسبب الإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية، والذي نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل.

وأشار الجهاز إلى استمرار إشكالية انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ السبت الماضي بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء (النهر 1) على فصل الكهرباء عن الحقلين، لافتا إلى أن الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة لم تنجح.