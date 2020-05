التكبالي: تركيا تطمع في نفط ليبيا وتسعى لإقامة قاعدة عسكرية فيها

أكد علي

التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الجمعة أن تركيا تطمع

في إقامة قاعدة عسكرية لها في ليبيا.

وأضاف التكبالي

في تصريح صحفي أن أنقرة تهدف ايضا للعمل على التنقيب عن النفط والغاز والتحكم في

إرادة أبناء الشعب الليبي.

وأضاف التكبالي،

أن الأتراك سيتوغلون بشكل أكبر في ليبيا في ظل وجود حكومة الوفاق برئاسة فائز

السراج وضعف الإرادة الدولية.

