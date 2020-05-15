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«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تعلن استهداف وتدمير مخازنها الرئيسية بمعيتيقة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن استهداف وتدمير مخازنها الرئيسية بمعيتيقة اليوم الجمعة.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم، أنها «تدين وتستنكر استهداف وتدمير مخازنها الرئيسية بمعيتيقة والتي تحوي صناديق اقتراع وخلوات للتصويت ومواد انتخابية أخرى».

ولفتت اللجنة إلى أنها تستعمل هذه المخازن منذ 2013، إذ تم باستعمالها انتخاب 117 مجلسا بلديا وعلى كامل التراب الليبي.

وأضافت أنها كانت تستعد لإجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية، التي توقفت نتيجة للحرب على طرابلس.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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