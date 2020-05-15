عقيلة صالح يؤكد أن الباب أصبح مفتوحا لتغيير المجلس الرئاسي

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الباب أصبح مفتوحا الآن لتغيير المجلس الرئاسي الحالي، حسب المؤشرات القادمة من المجتمع الدولي.

صالح وفي كلمة له خلال اجتماع عقده مع شباب قبيلة العبيدات أوضح أن مبادرته تتماشي مع قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القضية الليبية مرتبطة بالمجتمع الدولي.

وبين المستشار صالح أن قرار تغيير المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين تم اعتماده في مجلس الأمن الدولي، ومؤتمر برلين حول ليبيا.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مباردته وضعت آلية لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي عن طريق سكان كل إقليم من الأقاليم الثلاثة.