اجتماع رباعي أوروبي حول ليبيا

عقد مساء أمس اجتماع أوروبي رباعي عبر الفيديو حول ليبيا ضم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع نظيريه الفرنسي، جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، بمشاركة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وقال دي مايو في جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، أمس، إن الدعوة للاجتماع الرباعي جاءت بمبادرة منه.

وحول تسمية المبعوث الأروربي الخاص إلى ليبيا، قال دي مايو، إذا تمكن الممثل الأعلى من إشراك أكبر قدر ممكن من الدول في هذا القرار، فستكون هناك نتيجة جيدة.

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