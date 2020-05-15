هيأة الاتصالات والمعلوماتية تُحذر المواطنين من استخدام المليشيات لممتلكاتهم في وضع أجهزة لتوجيه طيران التركي المسّير

بنغازي 15 مايو 2020 (وال)- حذرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية، من استخدام المليشيات ممتلكات المواطنين في وضع أجهزة توجيه الطيران التركي المسّير.

هذا وجاء ذلك في بيان – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك- جاء فيه : “نظرًا لما لوحظ من انتشار لأجهزة ومقويات في بعض مدن المنطقة الغربية مثل: مدينة غريان ومدن أخرى، تستخدم فيها مليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة هذه الأجهزة، لتوجيه الطيران المسّير، الذي يستهدف التجمعات المدنية ووحدات القوات المسلحة العربية الليبية، والتي تستخدم غرف عمليات تركية في تحريك الطائرات بدون طيار, لتسّيير تلك الطائرات وتوسيع نطاق مدى التحكم بها”.

وتابع البيان : “لذلك وجب تنبيه السادة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، من وضع مثل هذه الأجهزة فوق ممتلكاتهم دون علم منهم, أو بذريعة أنها لتقوية شبكة الاتصالات في تلك المدن، وأن عليهم الإبلاغ عنها وعدم السماح للمليشيات الإرهابية ومرتزقة أردوغان من استغلالهم في تدمير الوطن”. (وال- بنغازي) ر ت

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