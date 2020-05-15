ماس: هدف المجتمع الدولي هو تحقيق هدنة طويلة الأمد وتسوية سياسية

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن هدف المجتمع الدولي لا يزال تحقيق هدنة طويلة الأمد في ليبيا وتسوية سياسية بمشاركة جميع فئات المجتمع الليبي مع الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا.

وأشار ماس في تصريح عقب الاجتماع الرباعي أمس الذي ضم نظيريه الفرنسي والإيطالي والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، أشار إلى استمرار العملية التي انطلقت خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي، مشددا على أهمية استئناف عمل الآليات الليبية الليبية للحوار، التي تعتبر جزءا من عملية برلين برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

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