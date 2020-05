أعلنت هيئة السلامة

الوطنية بإدارة المفرقعات ومعالجـة المتفجرات، اليوم الجمعة إزالة أعضائها لصاروخ

من نوع PG15 من منطقة أبوسليم.

وأضافت الهيئة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها تسلمت قذيفتين فيسفوريتين من

جهاز المباحث الجنائية.

