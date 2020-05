مفوضية شؤون اللاجئين تعلن تقديم صدقات إلى 20 ألف نازح في بنغازي

أعلنت مفوضية

شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة، استمرارها في تقديم

الصدقات للنازحين الليبيين والمهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز بالبلاد.

وأوضح المتحدث باسم

المفوضية “اندريه ماهيستش”، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أن الهيئة

الأممية ساهمت في دعم 1600 لاجئ و700 مهاجر في مراكز الاحتجاز و1500 نازح مدني

ليبي في مختلف المناطق، مضيفا أنه جرى تقديم مواد نظافة وإغاثة إلى حوالي 20 ألف

نازح داخلي في بنغازي.

وبينت المفوضية

أن الصدقات تهدف بشكل أساسي إلى تغطية احتياجات هؤلاء لمدة شهر واحد من المواد

الغذائية ومستلزمات النظافة.

وأضافت المفوضية

أن أن 75% من المهاجرين واللاجئين الذين

يعملون في ليبيا بأجر يومي قد خسروا عملهم خلال شهري مارس وأبريل بسبب القيود

المرتبطة بانتشار وباء كورونا.

ولفتت إلى أن الارتفاع

الكبير لأسعار المواد الغذائية ووقف التحويلات المالية إلى ليبيا بعد تفشي الوباء،

أثر على الحياة اليومية لهؤلاء المهاجرين وكذلك على المدنيين الليبيين.

وتابعت المفوضية

أنها وفرت وشركاؤها مولدات كهربائية وسيارات إسعاف وحاويات مسبقة الصنع وعيادات

ميدانية لدعم الخدمات الصحية في جميع أنحاء ليبيا، بالإضافة على توزيع مواد

الإغاثة الأساسية.

وكرر المتحدث

باسم المفوضية النداء الموجه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

والذي حث من خلاله الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف القتال لدعم جهود التصدي لوباء

كورونا.

وقال المتحدث:

“ندعو المجتمع الدولي إلى المبادرة في تقديم المزيد من التمويل لتلبية الاحتياجات

الإنسانية المتزايدة لليبيين والمهاجرين”.

هذا وكانت

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد طالبت بتقديم 745 مليون دولار أمريكي لمساعدة

كافة النازحين والمهجرين حول العالم وكذلك المتأثرين بالوباء.

