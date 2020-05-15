السعيدي: الشعب الليبي لا يقبل بالتدخل التركي في شؤونه

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن الشعب الليبي لا يقبل بالتدخل التركي في الشؤون الليبية بشكل كامل، متهما الميليشيات التابعة للوفاق باستهداف مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طرابلس.

وقال السعيدي في تصريح اليوم لصحيفة الاتحاد إن التدخل العسكري التركي في ليبيا بدأ بإرسال المقاتلين والأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا، مشيرا إلى سعي تركيا الآن للسيطرة على النفط والغاز في ليبيا، وفي حال نجحت ستتحكم في خط الغاز الليبي المصدر إلى إيطاليا، وستوظف الشاطئ الليبي لإرسال المهاجرين غير القانويين إلى الجنوب الأوروبي.

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