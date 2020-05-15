جمعية السلام بني وليد تشارك في عملية تبادل أسرى وجثامين

أكد المكتب الإعلامي لجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية إجراء عملية تبادل لعدد من الأسرى والجثامين يوم أمس، حيث تم تبادل أسير من غريان وأربعة أسرى من أوباري وشخص من مسلاتة، واثنين من الجميل، كما تم تبادل جثمان من مدينة غريان وجثمانين تابعين لكتيبة طارق بن زياد.

هذا وقدمت جمعية السلام الشكر لمكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وفرع الهلال الأحمر الليبي بسوكنة والهلال الأحمر الليبي بمصراتة، ومكتب الشؤون الإنسانية بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، وآمر كتيبة طارق بن زياد، العقيد عمر امراجع.

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