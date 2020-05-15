قنونو يعلن استهداف حافلة عسكرية بين تينيناي وبني وليد

أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق العقيد محمد قنونو اليوم الجمعة، عن استهداف الطيران التركي المسير الداعم لقوات الوفاق، لحافلة عسكرية أفاد أنها تابعة للجيش الوطني وتقل عددا من الجنود في الطريق بين تينيناي و بني وليد.

وكان المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أعلن ظهر اليوم الجمعة ، قصف سلاح الجو أي هدف يشكل خطرا على امتداد الأراضي الليبية.

وهدد ناطق بركان الغضب أن قوات الوفاق ستقصف أي هدف ثابت أو متحرك على امتداد الأض الليبية دون استثناء.

يأتي ذلك بعد استهداف الطيران المسير لشاحنة تحمل فاكهة الـ”دلاع” على طريق (الشويرف – الجنوب) ما أدى لتدميرها وإصابة سائقها بحروق.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي