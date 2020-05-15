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قنونو يعلن استهداف حافلة عسكرية بين تينيناي وبني وليد

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق العقيد محمد قنونو اليوم الجمعة، عن استهداف الطيران التركي المسير الداعم لقوات الوفاق، لحافلة عسكرية أفاد أنها تابعة للجيش الوطني وتقل عددا من الجنود في الطريق بين تينيناي و بني وليد.

وكان المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أعلن ظهر اليوم الجمعة ، قصف سلاح الجو أي هدف يشكل خطرا على امتداد الأراضي الليبية.

وهدد ناطق بركان الغضب أن قوات الوفاق ستقصف أي هدف ثابت أو متحرك على امتداد الأض الليبية دون استثناء.

يأتي ذلك بعد استهداف الطيران المسير لشاحنة تحمل فاكهة الـ”دلاع” على طريق (الشويرف – الجنوب) ما أدى لتدميرها وإصابة سائقها بحروق.

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  • الدلاع لا ياتي من الجتوب. دلاع غرب ليبيا ياتي من سهل الجفاره واحيانا من مزارع وادي الهيره الخصبه حتى مزارع العزيزيه الى تحت غريان مساحة 3000 كيلومتر كلها دلاع وبطيخ. والدلاع يشبه القنابل العنقوديه من مسافه بعيده ولهذا يجب قصفه وأبعاده مره وحده ما نبوش دلاع لانه يسبب في مرض السكري الإنسيولين قاعد ناقص

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