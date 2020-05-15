بلدي طبرق: المواطنون العائدون من تركيا والأردن يخضعون للحجر الصحي

أكد المجلس البلدي طبرق، اليوم الجمعة، أن المواطنين العائدين من الأردن وتركيا من سكان البلدية، يخضعون حاليا للحجر الصحي الذي يستمر لمدة أسبوعين.

وقال المجلس، في بيان نشره اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن العالقين قد وصلوا منذ أيام إلى مطار بنينا الدولي، وتم نقلهم إلى فنادق طبرق لتطبيق الحجر الصحي، مقدمًا الشكر إلى لجنة مكافحة كورونا ولكل من ساهم في عودتهم وتأمين إقامتهم.

وكانت الحكومة الليبية ساعدت المواطنين العالقين بالخارج في العودة إلى الوطن منذ بدء شهر رمضان لقضاء عطلة العيد مع ذويهم، بعد قضاء فترة الحجر الصحي والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.