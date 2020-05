ادعى وزير

الدفاع التركي “خلوصي أكار” ، اليوم الجمعة، أن عملية إيريني التي

أطلقتها دول أوروبية لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تهريب النفط والاتجار

بالبشر، تهدف لدعم حفتر.

وأضاف أكار في تصريح إعلامي أن “إيريني” لا تتوافق مع القانون الدولي

وقرارات الأمم المتحدة.

وتساءل الوزير

التركي عن ما إذا كانت عملية إيريني تتناسب مع قرارات الأمم المتحدة، وعن مدى

تنسيق العملية بين حلف شمال الأطلسي ودول المنطقة، داعيا إلى إعادة النظر فيها،

على حد قوله.

The post “أكار”: عملية “إيريني” تهدف لدعم حفتر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24