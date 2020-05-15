قنونو يعلن استهدف «حافلة عسكرية» في الطريق بين تينيناي وبني وليد

قال الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو التابع استهدف حافلة عسكرية تحمل عددا من عناصر قوات القيادة العامة في الطريق بين تينيناي وبني وليد.

وأضاف قنونو، خلال بيان اليوم، أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى «هي مناطق عمليات عسكرية يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود».

وحذر المدنيين أيضا من خطورة الاقتراب من المواقع التي يستهدفها سلاح الجو في مناطق العمليات.

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