اخبار ليبيا الان

قنونو يعلن استهدف «حافلة عسكرية» في الطريق بين تينيناي وبني وليد

تم النشر منذُ 11 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو التابع استهدف حافلة عسكرية تحمل عددا من عناصر قوات القيادة العامة في الطريق بين تينيناي وبني وليد.

وأضاف قنونو، خلال بيان اليوم، أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى «هي مناطق عمليات عسكرية يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود».

وحذر المدنيين أيضا من خطورة الاقتراب من المواقع التي يستهدفها سلاح الجو في مناطق العمليات.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    ههههههه…..هههههه ..كذاب..فيه جيش يشيل جنوده في حافلة ياااغبي ياااكذااااااااااب

    رد