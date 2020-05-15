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مصدر يكشف لـ218 مصير ميزانية الكهرباء.. “أخبار مُبشّرة”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدر مطلع يعمل في ديوان المحاسبة بمدينة طرابلس في تصريحات لـ218 اليوم الجمعة أن المجلس الرئاسي قد أحال فعليا ميزانية قدرها 350 مليون دينار لحساب الشركة العامة للكهرباء وفقا لمقترح سابق قدمه الديوان للرئاسي بهدف البدء في عملية صيانة محطات توليد الطاقة في عموم ليبيا.

وأضاف المصدر ذاته أن الميزانية سيلت فعليا قبل نحو أسبوعين لحسابات الشركة وستتم مراقبتها بطريقتين وفقا لإحكام القانون على أن تفرض المراجعة المصاحبة للعقود التي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين دينار وستكون هناك مراجعة لاحقة للعقود التي يبلغ حجمها أقل من 5 ملايين دينار.

وأشار المصدر خلال حديثه إلى أن الميزانية التي سُيّلت فعليا وآلية الرقابة عليها ستحد من إهدار المليارات التي تصرف دون وجه حق، مشددا في الوقت ذاته على آلية تقييم محطات التوليد عن طريق فرق هندسية قامت بزيارات ميدانية للمحطات في مناطق مختلفة وتبين لها أن غالبية المحطات تحتاج لصيانة بقيمة مالية تتراوح بين 17 و 20 مليون دينار لتعمل بكامل طاقتها المصممة بها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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