أعلنت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة، أنه لوحظ خلال الأيام الماضية، انتشار أجهزة ومقويات في بعض مدن المنطقة الغربية مثل مدينة غريان ومدن أخرى، تستخدمها المليشيات الإرهابية لتوجيه الطيران المسّير، الذي يستهدف التجمعات المدنية وتمركزات الجيش، لافتة إلى أن هناك غرف عمليات تركية تستخدم هذه الأجهزة في تحريك الطائرات بدون طيار, لتسّيير تلك الطائرات وتوسيع نطاق مدى التحكم بها.

وطالبت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، من وضع مثل هذه الأجهزة فوق ممتلكاتهم دون علم منهم, أو بذريعة أنها لتقوية شبكة الاتصالات في تلك المدن، وأن عليهم الإبلاغ عنها وعدم السماح للمليشيات الإرهابية ومرتزقة أردوغان من استغلالهم في تدمير الوطن.

The post هيئة الاتصالات: المليشيات تستخدم ممتلكات المواطنين لوضع أجهزة توجيه الطيران التركي المسّير appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24