“اتصالات” الحكومة الليبية تحذر من أجهزة توجيه على الأسطح تخدم الطيران المسير التركي

حذرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية من استخدام حكومة فائز السراج ممتلكات المواطنين في وضع أجهزة توجيه الطيران التركي المسّير.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” إلى انتشار هذه الأجهزة والمقويات في بعض مدن المنطقة الغربية مثل مدينة غريان ومدن أخرى.

وأوضحت الهيئة أن غرف العمليات التركية والمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة السراج تستخدم هذه الأجهزة في تحريك الطائرات دون طيار, لتسيير تلك الطائرات وتوسيع نطاق مدى التحكم بها، وتوجيه الطيران المسّير الذي يستهدف التجمعات المدنية ووحدات القوات المسلحة العربية الليبية.