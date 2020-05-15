رئيس مجلس الوزراء يطلع على سيّر عمل مشاريع الحكومة في بلدية الجفرة

بنغازي 15 مايو 2020 (وال)- اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على سيّر العمل بمشروعات الحكومة في بلدية الجفرة.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة السيد إسماعيل الشريف.

وناقش السيد الرئيس مع سيادة النائب خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج، سيّر عمل المشاريع الخاصة ببلدية الجفرة، منها صيانة عدد 7 مؤسسات تعليمية، وعدد 3 مستوصفات صحية، إضافة إلى آليات حل مشكلة مياه الصرف الصحي.

وتناول الاجتماع أيضًا ملف العالقين في الخارج من سكان بلدية الجفرة، وكيفية العودة بهم سريعًا إلى أرض الوطن، مع إمكانية حل كافة مشاكلهم في الدول التي علقوا بها. (وال- بنغازي) ر ت

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