أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، أنه تم تغذية جزء كبير من الأحمال، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكتمل البناء وتعود الشبكة إلى سابق عهدها يوم الإثنين القادم.

The post شركة الكهرباء: تغذية جزء كبير من الأحمال وتوقعات بعودة الشبكة إلى سابق عهدها الإثنين المقبل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24