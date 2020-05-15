هيأة الاتصالات تحذّر من استخدام ممتلكات المواطنين كمنصات توجيه للطيران المسّير

كشفت الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية في بيان لها عن انتشار لأجهزة ومقويات في غريان ومدن اخرى بالمنطقة الغربية تستخدمها المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق لتوجيه الطيران المسّير ،الذي يستهدف التجمعات المدنية ووحدات القوات المسلحة العربية الليبية، والتي تستخدم من غرف عمليات تركية في تحريك الطائرات بدون طيار, لتسّيير تلك الطائرات وتوسيع نطاق مدى التحكم بها”.

وحذرت هيئة الاتصالات والمعلوماتية في بيانها اليوم من استخدام المليشيات التابعة لحكومة الوفاق لممتلكات المواطنين بوضع أجهزة توجيه الطيران التركي المسّير عليها.

ونوه البيان بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر، من وضع مثل هذه الأجهزة فوق ممتلكاتهم دون علم منهم أو بذريعة أنها لتقوية شبكة الاتصالات في تلك المدن، وأن عليهم الإبلاغ عنها وعدم السماح للمليشيات الإرهابية ومرتزقة أردوغان من استغلالهم في تدمير الوطن.