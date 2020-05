الولايات المتحدة تتصدق بـ 6 ملايين ونصف المليون دولار على ليبيا لمكافحة كورونا

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الجمعة، إن واشنطن أعلنت

عن خطط للمساهمة بمبلغ إضافي بقيمة 6 ملايين ونصف المليون دولار أمريكي على ليبيا لدعمها

في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت السفارة في بيان لها أنه بهذا المبلغ من الصدقات

سيصل مجموع ما تصدقت به الولايات المتحدة على ليبيا في إطار المساعدة بمكافحة

فيروس كورونا والحد من انتشاره 12 مليون دولار.

وأضافت السفارة أن أنشطة الولايات المتحدة في ليبيا تعمل

على تحسين مساءلة المؤسسات الوطنية والمحلية لتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الحكم

المالي، ودعم المجتمع المدني والجماعات الممثلة تمثيلا ناقصا، ومساعدة ليبيا على إصلاح

قطاع الطاقة، وتعزيز القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز النظم الانتخابية، ودعم

العمليات السياسية الشاملة، وزيادة مرونة المجتمعات ضد محركات عدم الاستقرار والصراع،

بحسب بيان السفارة.

