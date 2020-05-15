الولايات المتحدة تخصص 6.5 مليون دولار إضافية لدعم ليبيا في مواجهة فيروس كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن خطط للمساهمة بمبلغ 6.5 مليون دولار إضافية لليبيا، لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم، وصل بذلك إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى أكثر من 12 مليون دولار.

ولفتت إلى أنه سيتم استخدام هذا التمويل لزيادة قدرة السلطات الطبية على الكشف عن فيروس كورونا المستجد في ليبيا ومنع انشاره والسيطرة عليه، كما سيساعد على منع انتشار الوباء بين الليبيين الضعفاء «اللاجئين والمهاجرين»، من خلال تقديم المساعدة الإنسانية لهم.

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ووفق البيان استثمرت الولايات المتحدة منذ عام 2011، أكثر من 715 مليون دولار في الصحة العامة والتنمية بشكل عام في ليبيا، بما في ذلك برامج الصحة الطارئة للمساعدة في الحفاظ على صحة الناس ودرء الأمراض، موضحة أن هذه المساعدة دعمت قدرات العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والمحلية التي تقود الآن جهود الاستجابة لجائحة كورونا.

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